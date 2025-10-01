Missione compiuta per l’Akragas, che all’Esseneto archivia senza problemi il ritorno di Coppa Italia Promozione e conquista il passaggio del turno. Dopo il 5-1 dell’andata, i biancazzurri non si accontentano e rifilano un altro poker all’Aragona, a conferma di una condizione brillante e di un gruppo in crescita.

A sbloccare la sfida ci ha pensato Tripoli al 27’, bravo a capitalizzare una manovra corale. Nella ripresa lo stesso Tripoli diventa protagonista assoluto: al 62’ si invola in solitaria verso la porta avversaria e serve un assist perfetto a King, che deve solo spingere in rete per il raddoppio. Nel finale l’Akragas dilaga con il sigillo di Cipollaall’85’ e la rete di Rizzo al 93’, che hanno fatto esplodere di gioia i tifosi sugli spalti.

Con questo risultato l’Akragas bissa il successo dell’andata (5-1) e avanza meritatamente al turno successivo. Per la squadra di mister Seby Catania è un segnale importante: la Coppa Italia resta un obiettivo concreto, da vivere fino in fondo con la consueta fame e determinazione.

