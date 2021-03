Palazzo dei Giganti: si discute sul Pudm

Confronto tra l’amministrazione comunale, gli ordini professionali e le associazioni di categoria sul Pudm, piano utilizzo del demanio marittimo. E’ stato un passaggio ritenuto opportuno in vista dell’approvazione, ormai prossima, di questo piano, per conoscere i vari punti di vista sulla gestione dell’area demaniale di San Leone. Il Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM) è il documento di pianificazione comunale che regola le modalità di utilizzo della fascia costiera demaniale e del litorale marino, sia per finalità pubbliche sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico, uno strumento di tipo urbanistico che rappresenta le linee di indirizzo della fruibilità turistica del nostro litorale. Al termine è stato deciso di riaggiornarsi a venerdì per continuare il l’esame delle proposte.