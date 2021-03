Da stamattina la fabbrica di laterizi Akragas di Piano Gatta non emette più fumi. “Prestando fede alla promessa fatta alle autorità’- dicono dal comune di Agrigento- i vertici dell’azienda hanno spento l’impianto per 18 mesi. Il tempo ritenuto necessario per adeguare l’impianto alle normative anti inquinamento. Nel frattempo auspichiamo che vengano trovate adeguate soluzioni per garantire il lavoro al personale che era impiegato nell’impianto.”