E’ penetrato in casa di una pensionata spacciandosi per un amico del nipote. Una volta dentro, approfittando di un momento di distrazione della proprietaria, ha rubato oggetti in oro e preziosi. È successo a Sambuca di Sicilia.

Dalla ricostruzione dell’accaduto l’individuo, appena entrato, si è portato in camera da letto dove ha rubato un paio di orecchini, un orologio e un anello dal valore complessivo di alcune migliaia di euro. Poi è fuggito.

La vittima, quando ha capito di essere stata derubata, ha immediatamente allertato i carabinieri. Al via le indagini per risalire all’identità del malvivente.

