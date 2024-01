Al via il Palacongressi Festival, la nuova stagione di Teatro e Cabaret, ideata e promossa dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, con la direzione artistica di Gaetano Aronica, in programma dal 27 gennaio al 12 aprile al Palacongressi di Agrigento, con inizio spettacoli alle 20,30.

Si tratta di un cartellone che presenta vari momenti di novità e lancia una proposta diretta a un pubblico giovane e meno giovane, con spettacoli di attualità, eventi comici, musicali e prosa raffinata.

E lo fa con un’idea di spettacolo che sicuramente saprà affascinare un nuovo pubblico, attraverso la ricerca di linguaggi innovativi volti ad intercettare i desideri e le aspettative di una città che desidera diventare a pieno titolo Capitale Italiana della Cultura, come afferma Gaetano Aronica: “Quando il Direttore del Parco Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, mi ha parlato del suo progetto ho ritenuto di dover puntare in alto, non solo per il prestigio della carica assegnatami, ma anche per la grande possibilità che mi è stata data, di potermi mettere al servizio della mia città e del mio territorio in un momento delicatissimo ma anche carico di entusiasmo per il 2025. Perché non dare ad Agrigento il meglio, perché non provarci, almeno? Ho trovato pieno appoggio nella volontà di aprire la stagione di prosa con Giffuni – sottolinea il direttore artistico- un personaggio così importante e a un tempo forse, meno facile di altri più nazional popolari, ma in grado di dare impronta immediata del tipo di strategia culturale che si intende perseguire. Questo non vuol dire fare un teatro “difficile”, significa, al contrario, manifestare grande ammirazione e grande stima per il pubblico agrigentino e non solo, nella convinzione che la nostra città e il nostro territorio sentano l’esigenza di una proposta culturale profonda e di altissima qualità, che trasmetta “un’idea del fare teatro, fare cultura, fare arte”con una strategia prospettica. Questa proposta è indirizzata a tutti, ma in particolare alle nuove generazioni, con personaggi e volti nuovi, che rappresentino un’idea diversa di teatro, molti dei quali, mai venuti in Sicilia e ad Agrigento. Insomma, il Teatro, ma all’interno di un progetto che sia di più ampio respiro e coinvolga per quanto possibile, tutti i campi delle attività umane, che sia fonte di dibattito, di crescita e di confronto per la Comunità”.

Il primo appuntamento sarà il 27 gennaio alle 21 con lo show “Ma che te ridi?” di Valentina Persia presentato da Angelo Palermo.

Si prosegue il 31 gennaio con uno spettacolo riflessivo di Fabrizio Gifuni intitolato “Con il vostro irridente silenzio”. Si tratta di uno studio sulle lettere della prigione e sul memoriale di Aldo Moro.

L’8 febbraio è il turno di “Racconti disumani”: uno spettacolo di Alessandro Gassmann con Giorgio Pasotti. Insieme si misurano con le parole di Franz Kafka attraverso, appunto, dei “racconti disumani” per parlare agli uomini degli uomini.

Il 3 marzo sarà il turno di Teo Mammuccari con il suo “Sarà capitato anche a voi”.

Il 19 marzo arriverà il musical “Peter Pan” con Giò Di Tonno protagonista. Le musical di James Matthew Barrie e la regia è di Maurizio Colombini.

Il 4 aprile “E ti vengo a cercare”: un omaggio a Franco Battiato con Andrea Scanzi.

Gran finale il 12 aprile con La concessione del telefono, di Andrea Cammilleri, perla regia di Giuseppe Di Pasquale.

“Il dato che va sottolineato – conclude Aronica – è la controtendenza della Città dei Templi rispetto a quello che succede in altre parti d’Italia, dove i teatri chiudono così come le gallerie d’arte, i cinema. Ad Agrigento, invece, apre un nuovo Teatro, una nuova galleria di spazi, nel cuore della Valle, per dare continuità alle numerose attività estive e rilanciare la proposta con una nuova idea di spettacolo dal vivo, diversificato in una serie di eventi che abbracciano tutte le arti”.

Luigi Mula