Da venerdì 5 gennaio non si hanno più notizie di un trentaduenne residente a San Giovanni Gemini. La mamma, una casalinga sessantacinquenne, non riuscendo a mettersi in contatto con il figlio, ha denunciato la scomparsa alla Stazione dei carabinieri di Cammarata. La donna è preoccupata anche perché il figlio non starebbe bene di salute.

Stando a quanto ha raccontato ai militari dell’Arma, il giovane quel giorno le aveva detto che si sarebbe spostato a Palermo, senza specificare il luogo dove sarebbe andato, né con chi si doveva incontrare.

I carabinieri di Cammarata, anche se l’episodio viene considerato come un allontanamento volontario di un maggiorenne, hanno naturalmente informato la Procura della Repubblica di Agrigento ed avviato le ricerche. La segnalazione di scomparsa è stata inoltrata anche ai militari dell’Arma di Palermo.