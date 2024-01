Il Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento tra le scuole con il maggiore tasso di internazionalizzazione in Italia. Raggiungendo 67 punti, (dati comunicati da iPSOS 2023 per Fondazione Intercultura-Osservatorio Nazionale sull’internazionalizzazione nelle scuole e della mobilità studentesca) rispetto ai 49 punti che rappresentano l’Indice di Internazionalizzazione medio delle scuole italiane, l’ istituto si e’ distinto nell’ambito della promozione dell’interculturalità grazie alla sua offerta formativa ed in particolare all’implementazione della Sezione

Cambridge IGCSE con docenti madrelingua e corsi pomeridiani che permettono agli alunni di progredire nello studio della lingua inglese e di conseguire certificazioni riconosciute dal quadro europeo CEFR. Il Liceo “Empedocle”offre inoltre, l’opportunità di trascorrere l’intero anno scolastico, o parte di esso, in scuole internazionali di altri Paesi, la possibilità dello “scambio culturale”, che permette agli studenti stranieri di frequentare il corso di studi classici e ai propri alunni di venire a contatto con realtà differenti. Fiore all’occhiello dell’offerta formativa sono il progetto Erasmus+ e il Model United Nations Experience Run-New York, che offre agli studenti l’opportunità di simulare nella Grande Mela l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.