Ecco la pagella dell’Akragas nella partita contro il Sant’Agata terminata 1-0:

La partita ha mostrato due volti distinti: nel primo tempo, gli ospiti dominavano, ma nel secondo tempo l’Akragas ha dimostrato un grande carattere e ha portato a casa 3 punti fondamentali in un confronto che sembrava già uno scontro diretto tra due squadre che, prima di tutto, devono concentrarsi sulla lotta per la salvezza.

Sorrentino: 7 – Decisivo in almeno tre interventi, non si distrae e dà sicurezza alla squadra.

Baio: 6 – Partita di sacrificio con impegno e poche distrazioni. (30’ st Scandurra da vivacità ed è protagonista di alcune giocate interessanti. 6)

Pantano: 6 – In una partita come questa, guadagna la sufficienza. (62’ Mannina più dinamismo e maggiore attenzione 6)

Cipolla: 7 – Partita da capitano per mettere ordine al reparto difensivo.

Rechichi: 6 – Impegno e volontà non mancano.

Sanseverino: 6 – Subentra a Scozzari e prova a tenere più alta la fascia di competenza.

Scozzari: 6 – Nel primo tempo soffre come tutti ma non demorde. (46’ Ruffino 6 buone giocate dai suoi piedi)

Di Mauro: 8 – 2 gol in tre partite, oggi decisivo e non solo per la freddezza nel calciare in porta.

Litteri: 6 – Non si rende mai pericoloso ma gioca per la squadra.

Llama: 8 – Illumina il gioco e fornisce l’assist per la rete di Di Mauro, poi si crea un’occasione che meritava miglior sorte. (81’ Rossi) S.V.

Trombino: 6 – Buona prova. (62′ Marrale 6 riesce a fare il compitino).

Allenatore Marco Coppa 5.5: Soffre le critiche del pubblico e si innervosisce, se vuole rimanere all’Akragas deve cambiare atteggiamento, oggi la sua squadra ha vinto ed il merito è anche suo.