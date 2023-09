Nella partita tra l’Akragas e il Sant’Agata, l’Akragas ha vinto per 1-0 con un gol di Di Mauro al 69′. Il primo tempo è stato dominato dalla squadra ospite, che ha avuto almeno tre occasioni per segnare. Tuttavia, al ritorno in campo, l’Akragas ha preso in mano il controllo del gioco con grande determinazione e impegno.

La svolta è arrivata al 69′ quando Di Mauro, assistito da LLAMA, ha segnato un gol spettacolare. Poco dopo è ancora LLAMA che ha centrato la traversa da trenta metri. Un prodezza che avrebbe meritato miglior sorte. I biancoazzurri hanno così ottenuto la loro seconda vittoria stagionale.

Ora, l’Akragas si prepara per la trasferta contro il Ragusa nella quarta giornata di Serie D. Sarà interessante vedere se la squadra potrà mantenere questo momento positivo e continuare a ottenere risultati positivi nella stagione. Gli appassionati di calcio possono già attendersi una partita emozionante nel prossimo incontro.

Nel finale della partita, si è verificato un siparietto polemico con il mister Coppa che ha lasciato il campo, attirando l’attenzione e le critiche del pubblico presente. Questo episodio ha aggiunto un elemento di tensione e controversia all’evento sportivo. Resta da vedere come questo fatto influenzerà il clima attorno alla squadra e se ci saranno sviluppi o dichiarazioni da parte del mister o della dirigenza. Nel dopo. partita in sala stampa Coppa ha stemperato gli animi con le sue dichiarazioni. Le dichiarazioni di mister Coppa dopo la vittoria

Akragas-Sant’Agata 1-0: 69′ Di Mauro

AKRAGAS(4-3-1-2): Sorrentino, Baio (30’ st Scandurra), Pantano (62 Mannina), Cipolla, Rechichi, Sanseverino, Scozzari (46’ Ruffino), Di Mauro, Litteri, Llama (81’ Rossi), Trombino (62′ Marrale). A disp.: Busà, Crisiglione, Di Stefano, Bruno. All. Coppa.

CITTA’ DI SANT’AGATA (3-4-3): Iovino, Capitano, Squillace , Esposito, Fragapane, Nagy, Aquino (36’ Di Domenico), Marcellino (70′ Lo Grande), Carrozzo (70′ Mal), D’Amore (37’ Nunzi), Mincica. A disp.: Bottino, Cavalli, Sulis, Comito, Mal, Sellitti, Lo Grande. All. Facciolo

ARBITRO: Toro di Catania (Di Marco-Damiano).

MARCATORI: 69′ Di Mauro

AMMONITI: 44′ Capitano