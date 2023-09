Le dichiarazioni di mister Coppa dopo la vittoria

Nel dopo partita, l’allenatore dell’Akragas, Marco Coppa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla vittoria della sua squadra. Il mister ha sottolineato come il secondo tempo abbia visto un cambio di atteggiamento da parte della sua squadra: “Nel secondo tempo, noi siamo usciti e ci siamo sistemati. Abbiamo cambiato e ci siamo messi a 2 in mezzo al campo. Gli esterni sono stati posizionati un po’ più in alto e abbiamo sistemato la situazione. Credo che alla fine, non so se fosse meritato, siamo riusciti a fare goal. L’importante credo che sia portare tre punti a casa ancora una volta.”

Coppa ha poi voluto affrontare il tema della tensione personale: “La mia tensione è una tensione personale, assolutamente mia, e riguarda soltanto me. Non vorrei crearmi un alibi, perché so benissimo io e la società che noi siamo in emergenza da più di una partita e non siamo al completo. Nonostante questo, credo che questa sia la vittoria del gruppo, sia quella di domenica come quella di oggi. È un grandissimo gruppo e un grande attaccamento. Oggi mi permetto di dire anche alla mia persona perché mi hanno fatto un regalo. È un segno di grande orgoglio, di grande commozione e di emozione, perché loro sanno in questo momento in quale situazione di emergenza stiamo lavorando. Nonostante questo soffriamo, soffrendo evitabile ho già troppo.”

Le parole di mister Coppa mostrano l’importanza della vittoria per la squadra e il suo apprezzamento per l’atteggiamento dei giocatori in una situazione difficile.