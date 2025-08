L’amministrazione comunale di Palma di Montechiaro esprime piena soddisfazione nell’apprendere che gli utenti che si recheranno al Poliambulatorio di Palma di Montechiaro, già da qualche giorno, possono pagare con Pos il ticket relativo alle prestazioni sanitarie di cui necessitano. L’impegno preso dal direttore Collura con il sindaco Stefano Castellino e con l’assessore alla salute Calogero Castronovo è stato mantenuto. Numerose le difficoltà di ordine tecnico e burocratico per il ripristino di un servizio ormai interrotto da alcuni anni, nonostante la determinazione del dottore Collura e la piena sensibilità alle istanze del territorio palmese, da parte della Direzione strategica dell’Asp di Agrigento e del direttore Generale Capodieci, hanno permesso il piccolo grande miracolo.

Da ora in poi i cittadini palmesi dunque potranno pagare direttamente sul posto la prestazione sanitaria richiesta senza più dovere recarsi al Cup di Licata ovvero presso i punti convenzionati con il sistema PagoPA. Grande soddisfazione espressa anche dal presidente della commissione Salute, Salvatore Montalto, che per conto della amministrazione Castellino, ha costantemente monitorato l’iter amministrativo attraverso una diretta e proficua interlocuzione con il direttore Collura.

Anche questo importante traguardo si inserisce nell’opera di trasformazione che la Giunta Castellino all’unisono con il Presidente del Consiglio Comunale Scicolone e tutta la maggioranza consiliare, i collaboratori e tutti i dipendenti comunali, sta operando per la città di Palma di Montechiaro. Non solo opere di urbanizzazione e di rinnovamento infrastrutturale, ma anche più servizi per i cittadini palmesi.

