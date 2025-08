Si è spento all’età di 79 anni, Salvatore Patti, papà di Marilena moglie dell’editore e direttore di AgrigentoOggi, Domenico Vecchio. Le condoglianze dell’intera redazione di AgrigentoOggi, alle figlie Valentina e Marilena e ai loro rispettivi mariti. I funerali saranno celebrati domani, 7 agosto, nella chiesa San Pio X nel quartiere di Villaggio Peruzzo, alle ore 16:30.

L’Akragas SLP esprime cordoglio per la scomparsa di Salvatore Patti – La società Akragas SLP, il presidente, lo staff e la squadra si uniscono al dolore della famiglia Vecchio Patti per la scomparsa di Salvatore Patti, papà di Marilena Patti e suocero di Domenico Vecchio, Responsabile Comunicazione dell’a nostra società. Salvatore Patti non solo era un tifoso dell’Akragas ma aveva militato da giovane nella Beretti biancoazzurra. La nostra vicinanza alla famiglia in questo momento difficile. Comunicato Stampa

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp