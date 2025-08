Identificati diversi soggetti responsabili di abbandono “selvaggio” di rifiuti. Sono stati incastrati dalle telecamere collocate in contrada “Fabrizio” a Canicattì. Saranno tutti sottoposti alle sanzioni pecuniarie previste dalle Legge e denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento. “Ribadisco ancora una volta – afferma il sindaco Vincenzo Corbo – la ferma determinazione nel contrastare ogni forma di inciviltà, occorre tutelare il decoro urbano e la salute pubblica. Esorto i miei concittadini, anche in forma anonima, a segnalarmi chiunque si macchi di tale reato”.

“Ricordo ancora una volta – continua il primo cittadino – che le leggi sull’abbandono dei rifiuti sono state inasprite introducendo pesantissime sanzioni penali per chi abbandona rifiuti, sostituendo le precedenti sanzioni amministrative. Questo significa che l’abbandono di rifiuti non è più solo un illecito amministrativo, ma può costituire un reato penale, con multe che possono arrivare fino a 10.000 euro e, in caso di rifiuti pericolosi, fino al doppio”.

Cosa prevede la Legge: Sanzioni penali: Chiunque abbandona rifiuti è punito con un’ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentabile fino al doppio se si tratta di rifiuti pericolosi.

Esempi di rifiuti pericolosi includono frigoriferi, motori, tubi al neon, rifiuti contenenti amianto, batterie esauste, medicinali scaduti, e altri.

Individuazione dei trasgressori: La legge prevede la possibilità di utilizzare sistemi di controllo remoto e telecamere per identificare i responsabili dell’abbandono dei rifiuti.

Aggravanti: Sono previste aggravanti per l’inquinamento ambientale e il disastro ambientale, specialmente in aree protette o vincolate.

Sanzioni per le imprese: Per le imprese, le sanzioni possono includere anche L’arresto da 3 mesi a 1 anno, oltre a multe più elevate.

Collaborazione: La legge richiede la collaborazione di tutti per mantenere l’ambiente pulito e sano.

In sintesi, l’abbandono dei rifiuti è un reato penale, con sanzioni più severe e la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza per individuare i trasgressori.

