Incidente stradale in contrada Petrusa, lungo la strada che collega Agrigento con Favara. Una Fiat Panda è finita contro il guardrail. I tre occupanti, due uomini e un bambino, sono rimasti feriti e trasportati in ambulanza all’ospedale “San Giovanni di Dio” per le cure necessarie. Nessuno dei tre versa in gravi condizioni. L’uomo alla guida dell’utilitaria, un quarantaquattrenne di Palma di Montechiaro, è andato in escandescenza e si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest.

E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per resistenza, minaccia e violenza a Pubblico ufficiale, ma anche per guida in stato di ebbrezza alcolica e contestuale rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. La patente di guida è stata ritirata per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione.