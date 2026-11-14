In occasione di un evento pubblico organizzato ad Agrigento lo scorso 7 novembre presso un noto hotel di Agrigento, il vicedirettore del Comitato per la Difesa della Bigenitorialità Raffaele Mancuso ha richiamato l’attenzione sulla condizione dei genitori separati. La tutela della famiglie, il diritto dei figli a mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori e le difficoltà economiche e sociali che accompagnano tante separazioni sono stati al centro dell’intervento di Raffaele Mancuso, in occasione dell’adesione del consigliere comunale di Agrigento Marcello Fattori a Futuro Nazionale e ha rappresentato un momento di confronto su questioni di grande rilevanza sociale, che richiedono attenzione politica e istituzionale.

“La bigenitorialità – ha sottolineato Mancuso – non può rimanere un principio astratto o una semplice enunciazione normativa, ma deve trovare concreta attuazione nella quotidianità dei bambini. La separazione può mettere fine a una relazione sentimentale, ma non può cancellare il ruolo di un padre o di una madre nella vita dei propri figli. Un bambino non dovrebbe mai essere costretto a vivere la presenza di uno dei genitori come occasionale o marginale”.

Particolare attenzione è stata dedicata alla condizione dei padri separati, molti dei quali affrontano contemporaneamente difficoltà economiche, abitative e relazionali. Il peso degli obblighi di mantenimento, i costi di una seconda abitazione e la riduzione dei tempi di frequentazione dei figli possono determinare situazioni di grave precarietà, fino a forme di vera e propria indigenza.

“Non possiamo accettare – ha proseguito Mancuso – che un genitore venga considerato prevalentemente come una fonte di sostentamento economico, mentre il suo ruolo affettivo, educativo e formativo rischia di essere relegato in secondo piano. Ci sono padri che riescono a trascorrere con i propri figli appena una decina di ore alla settimana. È una questione che riguarda innanzitutto i diritti dei bambini. Nel corso dell’incontro è emersa anche la disponibilità del consigliere comunale Marcello Fattori a sostenere concretamente le situazioni di difficoltà che gli verranno rappresentate, facendosi interprete delle problematiche sociali e familiari e promuovendo attenzione da parte delle istituzioni. Un’apertura che assume particolare significato anche alla luce del fenomeno della denatalità, che interessa il nostro Paese. La difficoltà di costruire e mantenere una famiglia, l’insicurezza economica, la precarietà abitativa e l’insufficienza delle politiche di sostegno alla genitorialità rappresentano questioni che non possono essere affrontate separatamente”.

“Il tema, dunque, non riguarda soltanto i genitori che si separano, ma più in generale la capacità delle istituzioni di creare condizioni favorevoli alla formazione delle famiglie, alla nascita dei figli e alla loro crescita in un ambiente sereno. La vera civiltà di una società si misura anche dalla capacità di tutelare i legami familiari e di impedire che le difficoltà economiche e i conflitti tra adulti finiscano per privare i bambini di una delle presenze più importanti della loro vita. I figli hanno diritto a entrambi i genitori. E questo diritto deve diventare realtà. Sostenere la famiglia significa tutelare i figli, accompagnare i genitori nelle difficoltà e riconoscere pienamente il valore sociale della genitorialità”, ha concluso l’avvocato Raffaele Mancuso.

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