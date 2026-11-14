Un lungo tessuto bianco con migliaia di nomi ha attraversato via Atenea. Circa duecento persone hanno partecipato all’iniziativa partita da piazza Pirandello e conclusa in piazza Cavour. VIDEO

Un lungo tessuto bianco, carico di nomi e di memoria, ha attraversato in silenzio il cuore di Agrigento. È arrivato anche nella Città dei Templi il “Sudario”, l’installazione itinerante lunga circa settanta metri che raccoglie i nomi dei bambini uccisi nella Striscia di Gaza durante il conflitto. Il corteo, al quale hanno preso parte circa duecento persone, è partito da piazza Pirandello, ha percorso via Atenea e si è concluso in piazza Cavour.

A comporre il “Sudario” sono 28 lenzuola matrimoniali cucite insieme, sulle quali sono stati trascritti a mano, con un pennarello nero e in ordine di età, oltre 18mila nomi. Tra questi anche quello della vittima più piccola, morta a poco più di dieci giorni dalla nascita. A chiudere la lunga striscia di stoffa un ultimo lenzuolo completamente bianco, lasciato senza nomi e dedicato simbolicamente a tutte le vittime che non figurano negli elenchi.

Il progetto nasce dall’impegno degli studenti dell’istituto “Giorgio La Pira” di Pozzallo, nel Ragusano, che hanno trasformato una lunga lista di nomi in un’installazione capace di rendere visibile la dimensione umana della tragedia. Secondo i dati richiamati dai promotori dell’iniziativa, sulla base dell’elenco utilizzato per il progetto, il numero dei bambini e dei ragazzi uccisi avrebbe ormai superato quota 23mila. Il “Sudario” sta attraversando diverse città italiane e ad Agrigento ha richiamato cittadini e associazioni lungo il centro cittadino. L’obiettivo dell’iniziativa è chiedere la fine delle violenze e, soprattutto, restituire un nome alle vittime più giovani, trasformando i numeri del conflitto in una testimonianza visibile e concreta.

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