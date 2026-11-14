Nuovo riconoscimento per il locale di Rossana Puzzo e dello chef Mario Alfano, nel centro storico. I titolari: «Lavoriamo per raggiungere questi obiettivi».

Agrigento, l’Osteria Expanificio confermata nella Guida Michelin 2027

Il locale di Rossana Puzzo e dello chef Mario Alfano rinnova la sua presenza nella prestigiosa guida gastronomica. Un riconoscimento per la cucina siciliana, la qualità e il rapporto con il territorio. Un’altra conferma per la ristorazione agrigentina. L’Osteria Expanificio, nel centro storico di Agrigento, è stata nuovamente selezionata dalla Guida Michelin per l’edizione 2027. Una notizia accolta con soddisfazione dai titolari Rossana Puzzo e Mario Alfano, quest’ultimo anche chef del ristorante, che vedono riconosciuto il percorso gastronomico e imprenditoriale costruito negli anni.

Il locale figura anche tra i ristoranti insigniti del Bib Gourmand, la distinzione Michelin riservata alle realtà che propongono una cucina di qualità con un buon rapporto qualità-prezzo. Un riconoscimento diverso dalle celebri stelle, ma particolarmente significativo per chi punta a coniugare ricerca gastronomica, tradizione e accessibilità.

«Noi lavoriamo per raggiungere questi obiettivi», commentano i titolari, esprimendo la soddisfazione per la nuova comunicazione ricevuta dalla Guida Michelin, che li ha invitati a condividere il risultato e a richiedere la targa ufficiale.

Un antico panificio diventato luogo di cucina e ospitalità

L’Osteria Expanificio si trova in piazza Sinatra, tra il Teatro Pirandello e il belvedere, in uno degli angoli più caratteristici della città. Il ristorante nasce dal recupero di un antico panificio risalente al periodo della Prima guerra mondiale, trasformato in un ambiente che conserva il fascino delle pietre e delle travi a vista, accostandole a elementi contemporanei. Una scelta che ha permesso di restituire nuova vita a uno spazio storico, mantenendo un legame con la memoria della città.

La cucina dello chef Mario Alfano si muove nel solco della tradizione siciliana e mediterranea, reinterpretata attraverso la selezione delle materie prime, l’attenzione alla stagionalità e una sensibilità contemporanea. Tra le proposte più rappresentative figurano lo spiedino di sarde a beccafico, il cous cous al pistacchio e le linguine agli scampi con bottarga di muggine. Piatti che raccontano il territorio, il mare e le influenze gastronomiche del Mediterraneo, senza rinunciare alla ricerca di nuovi equilibri.

La Buvette e la mixology d’autore

L’esperienza dell’Ex Panificio non si esaurisce a tavola. Accanto all’Osteria trova spazio la Buvette, il cocktail bar che propone una selezione di drink d’autore, con creazioni gourmand e abbinamenti ispirati al territorio agrigentino. Uno spazio pensato per l’aperitivo, ma anche per proseguire la serata dopo cena, nel quale la miscelazione diventa parte integrante della proposta del locale. A completare l’offerta gastronomica c’è una cantina che valorizza le produzioni vinicole siciliane, affiancandole a numerose etichette nazionali.

Il progetto di Rossana Puzzo e Mario Alfano comprende anche la Locanda Ex Panificio, con due suite, Anita e Garibaldi, dedicate a chi desidera soggiornare nel centro storico e scoprire Agrigento partendo dai suoi luoghi più autentici.

Un riconoscimento che valorizza anche Agrigento

La conferma nella Guida Michelin rappresenta un risultato importante per il ristorante, ma contribuisce anche alla visibilità della città sul piano gastronomico. Agrigento, conosciuta nel mondo soprattutto per la Valle dei Templi e il suo patrimonio archeologico, può infatti contare anche su una proposta enogastronomica che costituisce una componente sempre più importante dell’esperienza turistica. La presenza di un ristorante del centro storico in una guida internazionale contribuisce a richiamare l’attenzione su una parte della città che merita di essere scoperta e vissuta, oltre i tradizionali itinerari monumentali. Per Rossana Puzzo e Mario Alfano, intanto, la nuova conferma rappresenta un ulteriore stimolo a proseguire il lavoro quotidiano. Un percorso fatto di cucina, accoglienza e attenzione ai dettagli, che continua a trovare spazio nelle valutazioni di una delle guide gastronomiche più conosciute al mondo.

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