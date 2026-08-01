CALTABELLOTTA. Il pubblico vuole sapere per poter giudicare, farsi un’opinione, decidere da che parte stare. E si è riversato in massa a Caltabellotta per la quinta edizione del Pace Fest che, secondo il suo schema ormai consolidato, scegli di raccontare senza falsi miti e scomode verità, un mondo dove le mafie cambiano pelle, abbandonano le lupare e si insinuano nell’economia; dove cercare la verità può significare aspettare anni, combattere contro silenzi e depistaggi, vivere sotto scorta. Sotto attacco (è il tema scelto quest’anno) sono i diritti, l’informazione, la libertà. Oggi e domani le ultime due giornate del festival organizzato da Fuoririga, diretto dal giornalista Gero Tedesco affiancato dal collega Michele Ruvolo; presidente Manuela Lino, coordinamento generale di Valentina Vetro. L’ingresso è sempre libero.

Dopo aver ascoltato i procuratori Luigi Patronaggio, Salvatore Vella, e aver consegnato il premio Pace Fest all’ex procuratore capo di Palermo Giancarlo Caselli, stasera (1 agosto) si riparte alle 19 con i laboratori per i più piccoli; poi alle 19.30 il monologo “Mater” scritto e interpretato da Monica Brancato. Quindi il giornalista Salvo Palazzolo e il procuratore capo di Palermo Maurizio de Lucia presenteranno “La mafia che cambia. Dalle stragi ai bitcoin” parlandone con il giornalista Giuseppe Pantano. Un altro libro importante sarà “Attuare la costituzione. Oltre gli ostacoli e gli abusi del potere” dell’ex magistrato Luigi De Magistris che ne parlerà con il giornalista Roberto Ginex.

La giornata di oggi si chiuderà dalle 21.30 con il talk “Raccontare il crimine, comprendere la violenza: da Garlasco a oggi”: su un delitto che continua ad occupare le pagine della cronaca, e più in generale sui meccanismi della violenza e del crimine, discuteranno la giornalista Ilenia Petracalvina (in collegamento) e la psichiatra forense Iole D’Alessandro, intervistate da Ilaria Baiunco.

Domani l’ultima giornata: alle 20 Nello Trocchia, giornalista napoletano sotto scorta per i suoi articoli sulla criminalità organizzata, inviato del “Domani”, presenta il suo libro “Invincibili. La mafia albanese da Roma alla conquista del mondo”, e ne parla con il collega Silvio Schembri; quindi il monologo “Il voto delle donne” di Paola Cortellesi interpretato da Francesca Licari. Alle 21 un momento atteso, il talk “In difesa di Giulio Regeni”, a cui è attesa l’avvocato Alessandra Ballerini, pronta a raccontare la difficile ricerca della verità che da dieci anni conduce la famiglia del giovane ricercatore ucciso in Egitto. Modera Gero Tedesco.

Il festival si chiuderà alle 22 con il Vivacidare formato dal campione del mondo di fisarmonica Pietro Adragna e dal pluripremiato chitarrista, Giuseppe Sinacori

Nell’area KIDS, ogni giorno RiciclArte: immagina, crea, riutilizza, laboratori curati da PastActivity per avvicinare i bambini, tra gioco e creatività, riciclo e consapevolezza ambientale.

Pace Fest 2026 è organizzato da Fuoririga con il patrocinio del Comune di Caltabellotta, degli Assessorati regionali al Territorio e Ambiente e ai Beni culturali. Cultural partner: Libreria Mondadori Sciacca, Logos, Trame Festival, Associazione Siciliana della Stampa, Museo Nocito di Sciacca.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

SABATO 1 AGOSTO

Ore 19 – Laboratori Pace Fest Kids

ore 19.30 – Monologo. “Mater” scritto e interpretato da Monica Brancato

Ore 19.45 – Libri. Salvo Palazzolo e Maurizio De Lucia presentano “La mafia che cambia. Dalle stragi ai bitcoin” e ne parlano con Giuseppe Pantano

Ore 20.45 – Libri. Luigi De Magistris presenta “Attuare la costituzione. Oltre gli ostacoli e gli abusi del potere” in dialogo Roberto Ginex

Ore 21.30 – Talk: “Raccontare il crimine, comprendere la violenza: da Garlasco a oggi” Ospiti la giornalista Ilenia Petracalvina e la psichiatra forense Iole D’Alessandro. Modera Ivana Baiunco

DOMENICA 2 AGOSTO

Ore 19.30 – Laboratori Pace Fest Kids

ore 20 – Libri: Nello Trocchia presenta “Invincibili. La mafia albanese da Roma alla conquista del mondo”, e ne parla con Silvio Schembri

Ore 20.45 – Monologo: “Il voto delle donne” di Paola Cortellesi interpretato da Francesca Licari

Ore 21 – Talk. “In difesa di Giulio Regeni”. L’avvocato della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, racconta la difficile ricerca della verità. Modera Gero Tedesco

Ore 22 – Musica. VIVACIDADE DUO con il campione del mondo di fisarmonica Pietro Adragna e il pluripremiato chitarrista, Giuseppe Sinacori.

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