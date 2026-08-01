SAN GIOVANNI GEMINI. Dopo l’incendio che ieri ha interessato Contrada Mancuso, il sindaco di San Giovanni Gemini, Dino Zimbardo, ha espresso la vicinanza dell’amministrazione comunale agli agricoltori e ai residenti che hanno subito danni a causa del rogo.

«A loro desidero esprimere, a nome dell’Amministrazione comunale e mio personale, la più sincera vicinanza», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando le difficoltà affrontate dalle famiglie e dalle aziende agricole coinvolte.

Il ringraziamento ai soccorritori e ai cittadini

Zimbardo ha rivolto un ringraziamento particolare ai cittadini che, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, si sono adoperati per difendere terreni e attività agricole, contribuendo a contenere l’avanzata delle fiamme e a limitare danni ancora più pesanti.

Parole di riconoscenza anche per tutti gli uomini impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area: Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, squadre antincendio, Protezione Civile, Forze dell’Ordine e operatori intervenuti sul posto.

«Difendere il nostro territorio»

Nel suo intervento, il sindaco ha infine richiamato l’attenzione sulle conseguenze degli incendi per il territorio e per il tessuto economico locale.

«Ogni incendio lascia un segno profondo sull’ambiente e sul lavoro di tante famiglie. È nostro dovere continuare a tutelare e difendere questo patrimonio, con responsabilità e con l’impegno di tutti», ha concluso Zimbardo.

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