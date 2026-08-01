Scontro fra un’auto Alfa Romeo Mito e una motocicletta Bmw. L’incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la Statale 115 in territorio di Siculiana all’altezza del cimitero comunale.
L’impatto è stato violento. Ad avere la peggio il motociclista, rimasto ferito. Con un’ambulanza del 118 è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie.
Sul posto i carabinieri della Compagnia di Agrigento che si sono occupati tanto dei rilievi tecnici di rito, per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale, quanto della viabilità.
Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp