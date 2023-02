P.U.D.M verso la definizione dell’iter di approvazione

Si va verso la definizione dell’iter di approvazione del Piano di utilizzo del demanio marittimo. Ottenuto il parere favorevole dal Dipartimento Regionale dell’Ambiente, il P.U.D.M. dell’amministrazione Miccichè compie un passo avanti, con l’adozione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione nell’Albo Pretorio. Il P.U.D.M. rappresenta un importante documento di pianificazione che individua le modalità di utilizzo del litorale marino e ne disciplina gli usi sia per finalità pubbliche, sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico regolamentate mediante rilascio di concessioni demaniali marittime in conformità alle vigenti disposizioni in materia di pubblico demanio marittimo.

E’ uno strumento previsto dalla legge n. 15 del 29 novembre 2005, di vitale importanza per il rilancio economico della nostra città.

“Il P.U.D.M- dice l’assessore all’ urbanistica, Valeria Proto– costituisce chiaro segnale di un’attenzione politica prioritaria nei confronti del nostro territorio nella sua declinazione di patrimonio costiero, ed è strettamente correlata a quel desiderio di riqualificazione urbanistica, naturalistica, ambientale, progettualità di punta di questa amministrazione. Attraverso un percorso snodatosi e scandito da mesi di intenso impegno profuso dagli addetti ai lavori, la stesura del nuovo P.U.D.M., ha condotto e condurrà a ragionare secondo un’attitudine innovativa, rafforzata oggi da uno strumento che tuteli e valorizzi la nostra costa.

L’attuale amministrazione- continua Proto- ha seguito il lungo iter di progettazione del Piano, redatto secondo principi di conservazione, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico-archeologico in un’ottica di sviluppo delle attività economiche e di libera fruizione della costa.”

I soggetti interessati possono consultare gli elaborati attraverso il link https://drive.google.com/drive/folders/1hxC24QQ7EPnXgljwjxSp96W9SlIS-iU, oppure nell’Ufficio Tecnico Comunale (S.I.T.), e presentare eventuali osservazioni. Contestualmente alla pubblicazione verrà avviata la procedura di valutazione Ambientale Strategica a cui seguirà l’indizione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei pareri tecnici di competenza, un’eventuale ulteriore revisione del PUDM, l’adozione da parte del Consiglio Comunale e l’approvazione finale dell’Assessorato.