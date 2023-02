Fidapa, torna il premio “Marika Caruselli”

Torna il premio “Marika Caruselli”, destinato dalla Fidapa di Agrigento a giovani donne, laureate in giurisprudenza, che abbiano superato l’esame di abilitazione alla professione di avvocato e siano iscritte all’albo professionale di Agrigento o di Sciacca.Il Premio, che si ripete con cadenza biennale, è stato istituito per la prima volta nel 2007 . La domanda di partecipazione, dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] entro e non oltre il 15 marzo 2023. Il bando può essere consultato negli ordini professionali degli Avvocati dei Tribunale di Agrigento e di Sciacca. Alla vincitrice saranno assegnati un premio di 1mille euro.

Marika Caruselli, fondatrice della Sezione Fidapa di Agrigento, fu una delle prime avvocate penaliste in Italia. “Il suo principale merito – dice Carmelina Guarneri Presidente Sezione Fidapa di Agrigento (nella foto)– è stato quello di essere riuscita ad abbattere un muro di pregiudizi, riscuotendo nel foro agrigentino, allora interamente maschile, la stima e il rispetto dei colleghi. Si è distinta anche per il suo attivismo nel campo sociale e politico, ricoprendo importanti ruoli nelle Istituzioni e nella Fidapa – BWP International, dove è stata membro della Commissione Nazionale Pari Opportunità e Presidente Nazionale.”