Forex: facciamo il punto sul cambio euro dollaro

L’attenzione di chip investe nel mercato valutario continua ad essere in gran parte canalizzata dal cambio euro dollaro, che è in assoluto il più seguito e capitalizzato al mondo. Il 2022 è stato un anno molto particolare per gli investitori forex, in quanto è stato contraddistinto da un forte consolidamento del biglietto verde statunitense. Con l’apertura del nuovo anno l’euro è riuscito a riguadagnare una minima parte del terreno perso, salvo poi attestarsi su una posizione intermedia. Su questo andamento, secondo alcuni analisti, hanno pesato anche i dati del PIL tedesco che si sono rivelati decisamente al di sotto delle attese.

In generale questo periodo è privo di dati e di avvenimenti che possono avere un impatto importante sull’andamento delle due valute. A tal proposito, riprendendo quanto scritto da Brokerforex.it, sito web specializzato nella formazione finanziaria, ad influire sulle prestazioni dell’euro e del dollaro potrebbero essere i rapporti che nelle prossime settimane verranno presentati dalla Federal statunitense e le performance dei principali indici di Wall Street. Secondo diversi esperti infatti, se i titoli continueranno a muoversi al rialzo, vi saranno maggiori possibilità per il dollaro di conservare la propria forza di acquisto.

Le prospettive future e gli investimenti

Al momento non sembrerebbero quindi esserci gli estremi per vedere una progressiva ripresa significativa dell’euro. Non mancano però gli analisti che ritengono che la moneta unica europea potrebbe essere protagonista di una lunga fase di consolidamento laterale. Di conseguenza il primo trimestre del 2023 può essere definito come un periodo fondamentalmente di stallo nel rapporto tra euro e dollaro, con gli investitori che restano in attesa di segnali più forti per muovere le proprie mosse in una direzione o nell’altra.

A tal proposito è sicuramente importante ricordare che il mercato valutario è sicuramente uno dei più gettonati al mondo, tanto da essere superiore a quello azionario in quanto a liquidità. Questo però non significa che sia privo di rischi, anzi le valute possono essere protagoniste di variazioni importanti di valore nel giro di poco tempo e per questo vengono spesso scelte anche da chi desidera investire nel breve periodo. E’ inoltre importante ricordare che per muoversi con serenità nel mondo del trading forex gli investitori devono sempre ricercare una piattaforma sicura e certificata.

Queste nello specifico permettono ai trader di mettersi al riparo da tutte le truffe presenti online e di utilizzare degli strumenti particolarmente importanti per gli investitori di tutto il mondo. Tra questi vi sono ad esempio:

Analisi tecnica .

Lettura dei trend.

Social trading.

Copy trading .

Stop loss e take profit.

Parere degli analisti.

L’analisi tecnica è molto utile per chi investe nel breve termine in quanto permette di vedere e analizzare i grafici relativi all’andamento delle valute nelle ore, nei giorni, nelle settimane e nei mesi precedenti ad un determinato momento. Ovviamente però è importante ricordare che l’analisi tecnica, che è alla base anche della realizzazione dei segnali di trading, non può mai tenere conto dei fattori relativi alle dinamiche macro-economiche che sono invece molto importanti per l’andamento valutario.

Consigli utili per la gestione delle valute

Anche nella gestione delle valute, così come in ogni ambito finanziario è molto importante diversificare, in modo da non concentrare mai tutto il rischio su una sola operazione. Purtroppo non è facile prevedere l’andamento a lungo termine delle valute. Ne è un esempio il caso delle valute più osservate, il cambio euro dollaro. Molti investitori si attendono un consolidamento dell’euro nel corso di tutto il 2023 ma purtroppo non esistono al momento sicurezze al riguardo. Per questo motivo gli investitori cercano spesso anche delle valute emergenti che possano rafforzarsi in un determinato periodo.

La gestione delle valute può essere complessa e per gli investitori è sempre importante ricordarlo. Soprattutto per chi viene a contatto per la prima volta con il mondo del trading, prima di iniziare ad investire, è importante utilizzare gli strumenti di formazione che le piattaforme mettono a disposizione dei propri iscritti. I principali di questi sono i corsi di apprendimento, basati su ebook e videolezioni e la modalità demo che permette di mettere alla prova le competenze acquisite e di simulare degli investimenti forex, per poi valutarne l’effetto prodotto nel corso del tempo.

Per i principianti è anche utile prendersi un periodo di tempo per tenere monitorato l’andamento dei tassi di cambio, in modo da apprendere le fluttuazioni tipiche del settore. Inoltre nel forex, al contrario di altri ambiti di investimento, è molto utile un atteggiamento flessibile in quanto spesso occorre modificare la strategia in corso, quando le condizioni dei mercati cambiano. Inoltre sarebbe buona norma calcolare sempre i rischi associati ad un investimento in valute e stabilire di conseguenza una strategia di gestione.