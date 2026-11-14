Sala gremita ed entusiasmo per l’incontro con il leader di Sud chiama Nord. Fanara prepara la candidatura all’Ars: «Possiamo fare qualcosa di speciale». De Luca rilancia il progetto civico per la presidenza della Regione. Domani assemblea provinciale ad Agrigento.

FAVARA – Favara risponde presente all’appello di Cateno De Luca. Sala gremita, tanti sostenitori e un entusiasmo che, attorno a un leader politico, da queste parti non si vedeva da tempo. L’incontro organizzato da Salvatore Fanara, da poco approdato nel progetto politico di Sud chiama Nord, si è trasformato in una dimostrazione di partecipazione in vista delle elezioni regionali del 2027. Un appuntamento che ha avuto il sapore di un primo lancio elettorale per Fanara, pronto a tentare la corsa all’Assemblea regionale siciliana, ma anche l’occasione per misurare il consenso che Cateno De Luca continua a raccogliere attorno alla propria figura.

L’ex sindaco di Messina non ha deluso le aspettative dei presenti. Diretto, senza troppi giri di parole, ha rivendicato la natura civica del progetto politico che intende portare avanti, chiarendo che la prossima candidatura alla presidenza della Regione non sarà una semplice operazione elettorale, ma una sfida costruita per vincere e cambiare gli equilibri della politica siciliana. De Luca ha insistito soprattutto sull’autonomia del proprio percorso rispetto agli schieramenti tradizionali. «Sono stato eletto sindaco contro il centrodestra e il centrosinistra ovunque», ha ricordato, rivendicando un modello di civismo fondato sul rapporto diretto con i cittadini e sulla capacità di amministrare.

Una linea che il leader di Sud chiama Nord intende riproporre anche alle Regionali del 2027, attraverso il progetto del Governo di Liberazione e le liste che si stanno organizzando nelle nove province siciliane. L’obiettivo dichiarato non è partecipare alla competizione, ma costruire un’alternativa capace di conquistare la guida della Regione.

Fanara: «Nel 2027 possiamo fare qualcosa di speciale»

A fare gli onori di casa è stato Salvatore Fanara, che ha ringraziato i numerosi partecipanti, gli amministratori e gli esponenti politici arrivati anche da altre province.

«Non abbiamo preso una sala piccolina, non siamo come gli altri. Noi amiamo gli spazi ampi e oggi qui c’è veramente tanta gente», ha osservato con soddisfazione. Fanara ha spiegato le ragioni della scelta di sostenere Cateno De Luca, ricordandone il percorso politico e il risultato ottenuto alle Regionali del 2022, quando raccolse oltre 500 mila voti nella corsa alla presidenza della Regione.

«Cateno De Luca non lo scopriamo sicuramente noi oggi. La gente non è stupida: quando vota una persona una volta, due volte, tre volte, è perché quella persona ha veramente una marcia in più rispetto agli altri».

Poi il passaggio sulla propria esperienza politica e sulle prospettive della prossima competizione elettorale.

«Dal 2016 sono stato più volte consigliere comunale. Mi sono candidato alle scorse Regionali e, grazie agli amici, ho preso tanti voti. Penso che nel 2027 possiamo fare qualcosa di speciale, di bello, assieme a tutti voi». Non è mancata una critica alla classe politica che ha rappresentato il territorio negli ultimi anni. Fanara ha parlato di una provincia di Agrigento penalizzata dalle scelte politiche e ha rivendicato la propria vicinanza ai cittadini. «Non mi reputo un politico, sono un ragazzo del popolo, un ragazzo di tutti. Ci sono per tutti, per le piccole e le grandi cose».

De Luca: «Fanara è sempre in campagna elettorale, perché sta tra la gente»

Cateno De Luca ha dedicato una parte del proprio intervento proprio alla figura di Fanara, riconoscendogli la capacità di mantenere un rapporto costante con il territorio.

«Oggi si apre una campagna elettorale, ma non è così, perché tu sei sempre in campagna elettorale, Totò Fanara», ha esordito, precisando che non si riferiva alla ricerca continua del consenso, ma alla presenza quotidiana tra i cittadini. Per De Luca, in una fase nella quale i partiti tradizionali hanno progressivamente perso il contatto con i territori, assumono maggiore importanza gli amministratori e le persone che continuano a svolgere un ruolo attivo nelle comunità.

Il leader di Sud chiama Nord ha quindi ripercorso la nascita del proprio movimento, partito dall’esperienza di Sicilia Vera nel 2011 e progressivamente sviluppatosi in un progetto politico più ampio. «Non stiamo giocando la partita degli zerovirgola. Noi stiamo portando avanti una battaglia identitaria che vede protagonisti i territori», ha affermato, rivendicando oltre vent’anni di attività politica condotta fuori dagli schemi delle coalizioni tradizionali.

Il messaggio è quello di un progetto civico che punta a superare la contrapposizione tra centrodestra e centrosinistra, facendo leva su amministratori locali, candidati radicati nei territori e una rete organizzativa che De Luca intende consolidare nei prossimi mesi.

Domani De Luca torna ad Agrigento: assemblea provinciale all’Hotel della Valle

L’appuntamento di Favara non resterà isolato. Già domani, domenica 15 novembre, alle 9, Cateno De Luca tornerà ad Agrigento, all’Hotel della Valle di via Ugo La Malfa, per l’assemblea provinciale con candidati e quadri dirigenti. L’incontro rientra nel calendario delle nove assemblee provinciali programmate dal 14 al 17 novembre in tutta la Sicilia per rafforzare l’organizzazione territoriale del progetto Governo di Liberazione e De Luca Sindaco di Sicilia.

Il percorso coinvolge anche le liste Governo di Liberazione, Liberi e Forti e De Luca Sindaco di Sicilia, nell’ambito dell’iniziativa politica promossa da Sud chiama Nord.

Le assemblee serviranno a definire le priorità politiche, il coordinamento provinciale e le responsabilità organizzative in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Il segnale arrivato da Favara è intanto quello di una mobilitazione significativa. La partecipazione registrata attorno a Fanara e De Luca rappresenta un primo banco di prova per un progetto che punta a ritagliarsi uno spazio importante nella competizione regionale del 2027. Resta da capire quanto dell’entusiasmo manifestato oggi riuscirà a tradursi in consenso elettorale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp