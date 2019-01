Agrigento, chi organizzerÃ  il carnevale 2019 in cittÃ ?

Il quesito arriva direttamente dal Direttore dell’Accademia delle Belle Arti “Michelangelo”, Alfredo Prado. Il Direttore l’anno scorso aveva personalmente organizzato il carnevale 2018 in via Atenea dimostrando che non è impossibile mettere in atto un progetto del genere.

Anche con poche risorse finanziare è possibile organizzare eventi ricreativi che interessano tutta la città. Dall’Accademia delle Belle Arti ci si augura che l’esempio dell’anno scorso non rimarrà inascoltato. Per questo motivo l’Accademia metterà a disposizione degli organizzatori la figura in cartapesta.