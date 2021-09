Orrore tra i campi, uomo trovato senza vita

Il cadavere di un sessantaduenne di Montallegro è stato ritrovato oggi pomeriggio. L’uomo si è tolto la vita, impiccandosi tra la folta vegetazione, in un terreno vicino ad una scuola. A fare la scoperta un passante. Si è fermato, e ha notato il corpo.

Il personale medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Poi sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Agrigento, a cui sono state affidate le indagini sulla morte del sessantaduenne. Ancora sconosciuti i motivi che hanno spinto l’uomo a mettere in attimo l’estremo gesto.