Covid e vaccini, il commissario dell’Asp: “Vicini alla fase endemica”

Il trend dei positivi è in discesa in provincia di Agrigento e il commissario del’Asp, Mario Zappia , è ottimista: “Ci stiamo avvicinando alla fase endemica”, dice nel report settimanale sull’andamento della pandemia. Il virus, dunque,secondo il commissario dell’azienda sanitaria, potrebbe diventare endemico, come i comuni virus del raffreddore. Anche il numero dei ricoveri è in discesa e per quanto riguarda le vaccinazioni l’agrigentino si conferma al primo posto al livello regionale con l’80,62%, con doppia dose è al 75,38%. Sono iniziate le somministrazioni per le persone fragili con la terza dose. “La soglia di pericolo successiva che verrà misurata ad ottobre- fa sapere Zappia- è del 75%, in questo momento al di sotto del 75% abbiamo Palma di Montechiaro, Ravanusa, Licata, Cattolica Eraclea. Con i direttori di distretto ci concentreremo per fare in modo che anche questi comuni arrivino alla soglia che ci ripara da eventuali dichiarazioni di zona arancione o rossa.”