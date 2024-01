Un cane randagio è stato ucciso per gioco, con un colpo di pistola, la notte di Capodanno. A rivelare l’orribile gesto di violenza è stato un sacerdote di Licata, don Pino Agozzino, parroco delle chiese “Sacro Cuore” e “Sabuci”, al termine della Santa Messa in occasione del funerale del preside in pensione Decimo Cammilleri.

La carcassa dell’animale è stata trovata in una zona di periferia. Il parroco si è rivolto ai ragazzi invitandoli a “scegliere la cultura come via maestra”. “Dobbiamo seguire l’esempio di chi ha operato come il preside, e non quello, terribile, rappresentato da questo atto commesso a Capodanno”, ha concluso il sacerdote.