Tony Rocchetta ce l’ha fatta anche questa volta. Ha raggiunto un altro obiettivo prefissato: la pasta che lui stesso ha voluto definire “d’autore”, perché di grani antichi e a forma di Sicilia. Si tratta di una pasta autentica e genuina ricavato dalle farine di grano “Licatesa-Chiattulidda”. Tony è orgoglioso: “Abbiamo fatto le prove tecniche e il lavoro è riuscito, dice.

Guarda l’intervista 👇

Rocchetta è promotore della prima pasta artigianale di grano antico a Licata , garanzia di qualità di un prodotto pronto ad arrivare in tavola come base per una sana alimentazione e informazione culturale. Decisamente più leggera per il bassissimo contenuto di glutine e notevolmente carica di proteine, la farina prodotta con la Chiattuliddra conferisce al prodotto finale un’elevata digeribilità anche per i soggetti diabetici, nonché un sapore, un odore e un colore riconducibili al pane di una volta. Tony Rocchetta, è riuscito a trovare i semi della Chiattuliddra, qualche tempo fa, grazie ai vecchi contadini dell’entroterra siciliano che conservano sempre le sementi nel corso degli anni e non si chinano al commercio ed alle sementi “industriali”.