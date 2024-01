“ La Democrazia Cristiana Storica è una forza politica collocata al centro del panorama politico italiano che costruisce le sue alleanze sul territorio in base ai suoi valori fondanti che mettono sempre in evidenza l’uomo e i suoi bisogni”. Per il segretario nazionale Franco Ferrari “ il 2024 vedrà la Dc Storica presente con il proprio simbolo nelle diverse elezioni amministrative, mentre per la competizioneeuropea viene confermato il sostegno ai candidati di Forza Itali laddove esistono le condizioni per tale intesa”.

“ La Democrazia Cristiana storica è fortemente ancorata alla sua tradizione moderata e popolare-continua Ferrari. Per noi rimangono fondamentali le politiche in favore dei ceti più deboli, i valori delcattolicesimo e della libertà”. “Anche per questo nuovo anno- conclude il leader della Dc Storica Ferrari- continueremo a moltiplicare la presenza del partito nelle varie Regioni con l’apertura di sezioni che saranno affiancate con Caf e Patronati per dare anche un’assistenza ai nostri iscritti”. “ Tanti elettori guardano con interesse il nostro partito, erede della cultura politica democristiana, che ha ben governato il nostro Paese per decenni”.