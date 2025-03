Aragona, bimbo di 4 anni e la madre azzannati dal cane di famiglia: ricoverati in ospedale

Momenti di paura in un’abitazione di campagna ad Aragona, in provincia di Agrigento, dove un bambino di 4 anni e sua madre sono rimasti feriti dopo essere stati aggrediti dal cane di famiglia. L’episodio è avvenuto nelle scorse ore e ha richiesto il ricovero di entrambi.

Secondo una prima ricostruzione, l’animale, un cane di grossa taglia che si trovava legato, avrebbe improvvisamente azzannato il piccolo alla testa, provocando una ferita che ha reso necessario l’intervento dei sanitari. La madre, nel tentativo di difendere il figlio, è stata a sua volta morsa alla coscia.

Trasportati entrambi all’ospedale, le loro condizioni non sarebbero gravi. Il bambino è stato ricoverato in pediatria, dove i medici hanno provveduto alla sutura della ferita al cuoio capelluto e all’avvio di una terapia antibiotica. Anche la madre è stata medicata per le lesioni riportate. Sull’accaduto, come riportato dall’agenzia Agi, sono in corso ulteriori accertamenti.

