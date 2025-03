Scene da autentico far-west lungo la scalinata della via Nicone, a pochi passi dalla via Esseneto, e a circa duecento metri dalla stazione ferroviaria, per una zuffa scoppiata in un’abitazione fatiscente e poi proseguita in strada, tra persone di nazionalità rumena, tutte ubriache, terminata a coltellate. Panico tra i residenti, che dalle finestre dei palazzi vicini hanno assistito impotenti al fatto di sangue. Protagonisti della baruffa due uomini trentacinquenni, il più esagitato dei quali ha usato un coltello, una trentenne e una sessantenne.

Tre i feriti, con le ambulanze del 118, trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. L’uomo raggiunto con un fendente allo stomaco è in gravi condizioni, ma non verserebbe in pericolo di vita. La più giovane ha riportato dei tagli provocati dalla lama ad una mano e la frattura del polso, mentre l’altra donna un lieve trauma addominale. Sul posto sono accorsi i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Agrigento, e in ausilio i poliziotti della sezione Volanti.

Immediatamente sono scattate le ricerche dell’aggressore che, dopo il parapiglia, si è allontanato velocemente dalla zona. In tutta la città è scattata un’autentica “caccia” all’uomo con l’impiego di decine di uomini di carabinieri e polizia. La Procura della Repubblica di Agrigento, con il sostituto procuratore di turno, ha aperto un fascicolo d’indagine, con l’ipotesi di reato di tentato omicidio.

