Roberto Albergoni si dimette. Il direttore generale della Fondazione Agrigento 2025 ha deciso di fare un passo indietro, lasciando l’ente che gestisce il programma della Capitale italiana della cultura. È l’ennesimo colpo di scena in un percorso finora segnato da tensioni e difficoltà. Solo qualche mese fa, dopo le aspre polemiche sulla gestione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a dire addio era stato il presidente Giacomo Minio.

Figura centrale del progetto, Albergoni ha rappresentato per molti il vero motore dell’anno da Capitale, anche in virtù di una competenza specifica nel settore e di un curriculum solido, spesso messo in contrasto con l’inesperienza di alcuni membri del consiglio di amministrazione.

Le dimissioni arrivano a pochi giorni dall’approvazione del bilancio 2025 da parte della presidente Maria Teresa Cucinotta. Albergoni spiega di aver maturato la scelta già alla fine del 2024, ma di averla rinviata “perché ritenevo necessario definire il programma culturale presentato alla stampa il 14 gennaio, garantire lo svolgimento della cerimonia inaugurale con il Capo dello Stato e assicurare l’avvio dei progetti previsti nel dossier vincitore. Oggi – aggiunge – con il bilancio approvato e i progetti in marcia, lascio con la consapevolezza di aver messo le basi per l’attuazione del programma e per il lavoro straordinario degli artisti coinvolti”.

Ma dietro la sua decisione potrebbe esserci anche altro. Negli ultimi giorni, infatti, era emersa l’intenzione della presidente Cucinotta di affidarsi a un consulente esterno, esperto di diritto amministrativo. Una scelta che avrebbe ulteriormente ridimensionato il ruolo del direttore generale.

E così, a meno di tre mesi dall’inizio ufficiale di Agrigento Capitale della Cultura, la Fondazione perde anche il suo direttore generale, dopo aver perso il presidente, aver rivisto il calendario degli eventi, aver dovuto gestire polemiche sulla pioggia al Teatro Pirandello, le asfaltature last minute e i tombini individuati con i metal detector. Una partenza tutt’altro che serena.

