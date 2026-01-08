L’Athena, formazione che milita nel campionato regionale under 15 girone B, ha inaugurato il girone di ritorno con una prova di forza che ne consolida il primato e, soprattutto, l’immagine di squadra quasi impenetrabile. La vittoria di domenica scorsa contro l’Accademia Bagheria non è che l’ultimo tassello di un progetto molto valido.

Se c’è un dato che balza agli occhi analizzando i numeri ufficiali, è l’incredibile solidità difensiva. Con una differenza reti di +45 e appena 3 gol subiti dall’inizio del torneo, la squadra ha costruito i propri successi su una retroguardia impenetrabile.

Il merito va ascritto a un pacchetto arretrato di assoluto valore, guidato dal portiere Giordano e da una linea difensiva che non concede varchi, composta da Americo, Moncada, Montanalampo e Principato.

La capacità di mantenere la porta inviolata per lunghi tratti del campionato è il frutto di un coordinamento tattico esemplare che parte dalla protezione dell’area piccola fino al raddoppio sistematico sulle fasce.

La sfida contro l’Accademia Bagheria, prima gara del girone di ritorno, ha confermato quanto sia profonda la rosa a disposizione. la partita ha subito una scossa decisiva grazie a Ciranni e Saieva, autore quest’ultimo di una doppietta. I due attaccanti, in una manciata di minuti, hanno letteralmente cambiato il volto della partita, velocità, tecnica individuale e una cattiveria agonistica che ha mandato in tilt la difesa avversaria, permettendo all’Athena di finalizzare una mole di gioco imponente.

Oltre ai due , la manovra offensiva e di centrocampo ha brillato per la qualità di interpreti come Moncada, Camilleri, Sferrazza, Frenna e Alauria.

Dietro questi successi c’è la firma del tecnico Angelo Greco subentrato lo scorso agosto. Il suo lavoro è stato magistrale nel plasmare un gruppo eterogeneo ma unito, frutto di uno scouting certosino condotto dalla società su tutto il territorio provinciale. L’Athena non è solo una squadra, ma la sintesi dei migliori talenti della provincia di Agrigento: la “selezione provinciale” ha dimostrato che il lavoro di programmazione paga, così la società ha cercato il talento ovunque fosse, e i risultati – dalla vetta della classifica alle statistiche da record – non hanno smentito le ambizioni estive.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp