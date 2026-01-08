Un quarantenne canicattinese, incensurato, nella tarda serata di ieri, è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo con una ferita d’arma da fuoco al ginocchio. I medici in servizio lo hanno sottoposto alle cure necessarie. Non è in pericolo di vita. Al presidio ospedaliero, raccolta la segnalazione, sono accorsi i poliziotti del Commissariato cittadino.

L’uomo ha riferito d’essere stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco mentre si trovava in via IV Novembre. Gli agenti hanno immediatamente avviato le indagini. E’ stata eseguita una perlustrazione nella zona indicata, ma a quanto pare nulla di utile sarebbe saltato fuori. La Procura di Agrigento, notiziata dell’accaduto, ha aperto un’inchiesta per cercare di fare chiarezza su quanto effettivamente accaduto.

