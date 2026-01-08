Con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, il giudice del tribunale di Agrigento, Laerte Conti, ha assolto un ginecologo e un medico del pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, finiti a processo per la morte di un feto e la sterilità di una donna. Esclusa la responsabilità dei due sanitari accusati di aver sottovalutato i sintomi della paziente.

Il pubblico ministero aveva chiesto un anno e sei mesi di reclusione per il ginecologo e un anno per l’altro medico. Alla richiesta di condanna si erano associati i legali di parte civile, Gianfranco Pilato e Antonino Manto mentre i difensori degli imputati, gli avvocati Salvatore Manganello, Salvatore Loggia e Luigi Ciotta, avevano chiesto l’assoluzione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp