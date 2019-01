Organizzare una vacanza in Sardegna: gli aspetti da considerare

Vuoi staccare la spina e rilassarti, ma non sai dove andare? Ami conoscere tradizioni nuove ed esplorare luoghi d’interesse storico-artistico, ma non vuoi rinunciare alla movida notturna? Sicuramente, un posto unico, che ha sempre molto da offrire, anche a chi lo ha già in parte visitato, è la Sardegna, che è stata fin dall’antichità un punto fondamentale per i traffici marittimi e che incanta ancora oggi con la sua natura incontaminata, la sua cultura sfaccettata, le sue spiagge da cartolina ed i suoi paesaggi mozzafiato.

Non è un caso, infatti, che ogni anno venga presa d’assalto da migliaia di vacanzieri provenienti da ogni parte del mondo. Tuttavia, esplorare il territorio sardo vuol dire dover tenere conto di alcuni aspetti fondamentali, al fine di vivere un’esperienza indimenticabile. Infatti, oltre all’alloggio, che è certamente importante, soprattutto se ci si muove con bambini piccoli al seguito, che hanno bisogno di particolari cure ed attenzioni, bisogna valutare anche come effettuare gli spostamenti interni, ma prima di tutto come raggiungere l’isola.

Come arrivare a destinazione?

Di fatto, raggiungere la Sardegna non è un problema, in quanto vi sono diverse possibilità. Tuttavia, è fondamentale trovare la soluzione più adatta per iniziare fin da subito al meglio la propria vacanza. Molte persone si avvalgono dell’aereo, atterrando in uno degli aeroporti presenti sull’isola e da lì raggiungendo la meta designata, avvalendosi dei mezzi pubblici o dei veicoli messi a disposizione dalle strutture ricettive. Il modo più pratico, però, è certamente quello di scegliere una nave veloce, in quanto consente di non stressarsi e di arrivare direttamente o in prossimità del proprio centro di destinazione, grazie alla numerose tratte disponibili.

Sei interessato al traghetto Genova Olbia miglior prezzo? Il consiglio che è bene dare in questi casi è di non andare nelle tradizionali agenzie, che sono piuttosto costose, bensì di affidarsi ad un sito specializzato, in grado di confrontare le tariffe proposte dalle varie società di navigazione ed eventuali offerte disponibili, così da viaggiare sempre al miglior prezzo garantito. L’importante è prendersi per tempo, in modo da trovare posto e non dover ripiegare su un’altra tratta, magari meno comoda.

Come muoversi all’interno dell’isola?

La Sardegna è una delle isole più grandi del Mediterraneo, caratterizzata da numerose spiaggette isolate e da un suggestivo entroterra, tutto da scoprire. Di fatto, quindi, è necessario stabilire fin da subito come spostarsi sul territorio, così da non riscontrare problemi durante la vacanza.

Una possibilità è utilizzare i mezzi pubblici, ma ciò vuol dire dover stare a degli orari ben precisi e spesso fare i conti con il sovraffollamento, soprattutto durante i mesi estivi, poiché vengono utilizzati da molti turisti. Un’alternativa è noleggiare un veicolo, che può essere una vettura o una moto, così da spostarsi in totale libertà. In questo caso, però, è bene valutare il costo previsto per il servizio, che può essere anche piuttosto elevato.

Tuttavia, il sistema migliore è quello di portarsi dietro la propria auto o il proprio camper, caricandoli su uno dei tanti traghetti che raggiungono ogni giorno l’isola. L’essenziale è prenotare il prima possibile il proprio posto e quello del mezzo che si vuole trasportare, in quanto il rischio di rimanere a piedi è davvero alto, soprattutto durante i mesi estivi, vista l’elevata richiesta.