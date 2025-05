Due persone sono rimaste ferita in un incidente stradale che si è verificato nella notte tra sabato e domenica in via Alessio Di Giovanni, nel popoloso quartiere di Fontanelle ad Agrigento. A scontrarsi sono state due auto: una Renault Captur e un vecchio modello di Fiat Panda. Due feriti, non in gravi condizioni, affidati alle cure del personale sanitario di un’ambulanza del 118 e poi portati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.

