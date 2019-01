Ordine di allontanamento e “Daspo” urbano, nuove disposizioni della Questura di Agrigento

La Polizia di Stato di Agrigento, in particolare l’Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Polizia Anticrimine, ha applicato i seguenti provvedimenti di competenza del Questore a soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica:

con il quale il Questore di Agrigento avvisa il destinatario dell’esistenza di indizi precisi sulla sua condotta illecita e lo invita a tenere un comportamento conforme alla legge.

S.C., classe 1939, abitante a Campobello di Licata, con precedenti per: furto aggravato, minaccia aggravata, lesioni personali, ricettazione, detenzione ai arma da sparo clandestina;

P.S., classe 1984, abitante ad Agrigento, con precedenti per: invasione di edifici, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti;

O.A., classe 1997, abitante a Campobello di Licata, con precedenti per: coltivazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, furto aggravato;

S.E.A., classe 1995, abitante a Favara, con precedenti per: furto aggravato, lesioni personali, estorsione, porto di armi od oggetti atti ad offendere, detenzione stupefacenti;

R.N., classe 1955, abitante a Licata, con precedenti per: prostituzione minorile, violenza sessuale, furto aggravato;

S.G., classe 1986, abitante a Castrofilippo, con precedenti per: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, truffa, minacce plurime;

G.A., classe 1990, abitante a Cammarata, con precedenti per: danneggiamento, detenzione di sostanze stupefacenti, violenza e minaccia P.U.;

B.M., classe 1972, abitante a Campobello di Licata, con precedenti per: lesioni, maltrattamenti in famiglia, minaccia, atti persecutori.

Foglio di Via Obbligatorioai sensi dell’Art. 2 del D. L.vo 159/2011, che impone l’ordine di rimpatrio nel comune di residenza ed il contestuale divieto di ritorno nel comune dal quale è stato allontanato, senza la preventiva autorizzazione.

In data 21.01.2019 su segnalazione del Commissariato di P.S. di Licata è stato applicato il F.V.O. dal medesimo territorio per il periodo di anni 3 a: T.S.M., classe 1954, domiciliato a Soverato (CZ), resosi responsabile dei reati di oltraggio, resistenza e minaccia a P.U.;

In data 22.01.2019 su segnalazione del Commissariato di P.S. di Porto Empedocle è stato applicato il F.V.O. dal medesimo territorio per il periodo di anni 3 a: T.D., classe 1999, domiciliato a Noale (VE);

D.AC.UR.

ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241

Divieto di Accesso ad una o più aree Urbane

In data 25.01.2019 è stato applicato il D.AC.UR. in questa Piazza Vittorio Emanuele per il periodo di anni 1 a K.W. classe 1955, in quanto esercitava l’attività di parcheggiatore abusivo.