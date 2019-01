Teatro Pirandello, un matinée con Aronica e la band guidata da Peppe Vita

L ‘appuntamento fuori cartellone, al teatro Pirandello, nell’ambito della nuova stagione teatrale 2018-2019. Domani mattina alle 10 e anche mercoledì alla stessa ora, infatti, tornano per la quinta volta i cosiddetti «Matinèe per le scuole», una rassegna che procede di pari passo con il cartellone ufficiale. Andrà in scena «We Can Be Heroes» di e con Gaetano Aronica (nella foto). Il titolo rievoca la celebre canzone di David Bowie. Un progetto, presentato in anteprima questa estate ad OceanoMare a San Leone, che vede Aronica al fianco della band «Blue Sensation Electric Dreams» guidata da Peppe Vita. Questo spettacolo andrà poi in scena, secondo il cartellone ufficiale, sabato 2 e domenica 3 febbraio.