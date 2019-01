Giornata Della Memoria, iniziativa al liceo Leonardo di Agrigento

Il liceo Scientifico e Linguistico Leonardo di Agrigento, diretto da Vincenza Ierna, organizza di lunedì 28 gennaio dalle ore 11,00 alle ore 13,00 una manifestazione relativa alla Giornata Della Memoria.

Ricco il programma degli eventi, coordinati dal presidente della Consulta Provinciale Studentesca Flavio Neri, dai rappresentanti d’istituto e dai docenti; in particolare gli alunni rifletteranno sulle tappe fondamentali del suddetto evento attraverso: lettura di alcuni brani scritti dagli studenti , pittura estemporanea, momenti musicali e danze tradizionali ebraiche, il tutto non soltanto per ricordare ciò che è accaduto il 27-01-1945 del popolo ebraicoma più in generale per riflettere su tutti gli stermini e i trattamenti inumani a cui è stato costretto l’Uomo nel corso della storia, non ultimo anche i migranti e le morti nel Mediterraneo.