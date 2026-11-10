Domani il primo incontro dell’organismo voluto dal sindaco Michele Sodano per coordinare le politiche turistiche e culturali. Al tavolo Comune, Parco archeologico, Camera di Commercio e rappresentanti del settore.

Domani, mercoledì 11 novembre, è previsto l’insediamento della Cabina di Regia per lo sviluppo turistico e culturale della Città della Valle dei Templi, l’organismo istituito dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Sodano per mettere a sistema le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio.

La Cabina di Regia nasce con la delibera di Giunta numero 128 del 29 settembre scorso, approvata all’unanimità, con l’obiettivo dichiarato di superare la frammentazione del settore turistico-culturale e costruire una strategia condivisa tra istituzioni, operatori economici e realtà associative. A presiedere l’organismo sarà lo stesso sindaco Michele Sodano. Ne fanno parte l’assessore alla Pianificazione strategica, il dirigente comunale del settore Turismo e Cultura, un rappresentante del servizio Cultura-Turismo-Sport e l’esperto del sindaco in materia di promozione turistica e culturale.

Prevista inoltre la partecipazione dei rappresentanti della Camera di Commercio di Agrigento, del Parco archeologico della Valle dei Templi, del DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, della Pro Loco e della Consulta comunale per il Turismo.

L’organismo avrà funzioni consultive, di coordinamento e indirizzo strategico. Non si tratta, dunque, di un nuovo ente di gestione, ma di un tavolo permanente chiamato a favorire il dialogo tra i diversi soggetti che operano nel comparto turistico e culturale. La partecipazione sarà gratuita, senza compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese. La delibera prevede inoltre una segreteria tecnica comunale a supporto delle attività. L’insediamento rappresenta il primo passaggio operativo di un progetto che punta a costruire una governance condivisa del turismo agrigentino. Una sfida che riguarda non soltanto la promozione della Valle dei Templi, ma la capacità della città di valorizzare in maniera coordinata il proprio patrimonio culturale, il centro storico, il litorale e le risorse del territorio.

Il primo incontro servirà ad avviare il percorso dell’organismo. Saranno poi le iniziative, gli obiettivi individuati e i risultati raggiunti a misurare l’efficacia di questo nuovo strumento di coordinamento. L’associazione “Tante Case, Tante Idee” tende la mano a Sodano: “Ripristinare il dialogo con gli operatori”

Il ruolo della Consulta comunale del Turismo

Tra i soggetti chiamati a partecipare alla Cabina di Regia figura anche la Consulta comunale del Turismo, già istituita durante la precedente amministrazione e composta da dodici realtà associative e di categoria: TTT Aps, Confcommercio Agrigento, Distretto Turistico Valle dei Templi, Conflavoro Pmi, Pro Loco Agrigento, CNA, VisitAgrigento, Immagina Aps, Tante Case Tante Idee, Associazione Abba, Consorzio Turistico Valle dei Templi e Fiavet Sicilia. Un organismo nato per favorire il confronto tra amministrazione e operatori del settore. Resta da chiarire se la Consulta sia stata formalmente coinvolta nell’insediamento previsto per domani e con quali modalità sia stato individuato il suo rappresentante, come previsto dalla delibera istitutiva. Un passaggio importante per garantire continuità alla partecipazione delle associazioni e degli operatori turistici alle scelte strategiche della città.

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