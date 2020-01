Ordine degli ingegneri di Agrigento, Achille Furioso eletto segretario

All’apertura della riunione odierna del Consiglio dell’Ordine degli ingegneri di Agrigento, il presidente Calogero Zicari con tutti gli altri numerosi consiglieri presenti, ha ringraziato la segretaria dimissionaria Mariuccia Miccichè per il prezioso lavoro svolto in tanti anni al servizio dei colleghi proponendo Achille Furioso quale successore, proposta accolta all’unanimità dall’intero Consiglio. “ Ringrazio i miei autorevoli colleghi per la fiducia accordatami”, ha affermato il neo segretario Furioso, “ accetto questa nuova sfida con spirito di servizio convinto che molto si può e si deve fare per rispondere efficacemente alle sollecitazioni provenienti dai colleghi iscritti all’Ordine cercando di interpretare i nuovi tempi e cogliere le nuove e future sfide che inevitabilmente saremo chiamati ad affrontare”, conclude il neosegretario Achille Furioso.