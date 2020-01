Prima partita e prima trasferta del nuovo anno per la Seap Dalli Cardillo Aragona che domani, sabato 11 gennaio, affronterà la formazione laziale dell’Assitec Saluspro Sant’Elia Fiumerapido, piccolo comune in provincia di Frosinone. La partita è valida per l’undicesima giornata di andata del campionato di serie B1, girone D. Tra le due formazioni vi sono ben 13 punti di differenza e obiettivi di stagione totalmente differenti. La Seap Dalli Cardillo Aragona è vice capolista del torneo con 22 punti ed è in piena lotta per la promozione diretta in A2, mentre l’Assitec Saluspro Sant’Elia occupa il terzultimo posto della classifica con 9 punti, in zona retrocessione, ma dispone di un organico di buon livello che, c’è da scommettere, lotterà con il coltello fra i denti, contro qualsiasi avversario, per salvare la categoria.

La gara di domani, in programma alle ore 15:30, al “PalaIaquiniello” di Sant’Elia Fiumerapido, si preannuncia combattuta ed emozionante. La squadra del presidente Nino Di Giacomo è partita alla volta del Lazio questa mattina a bordo del pullman personalizzato Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona dell’azienda “PattiTour”, vettore ufficiale della società biancazzurra.

Coach Luca Secchi ha tutte le giocatrici a disposizione, tranne il capitano Melissa Donà che è rimasta a casa per continuare la fase di recupero, con il fisioterapista Agostino Craparo, dopo l’infortunio muscolare patito durante il terzo set della sfida casalinga contro la capolista Cerignola, prima della pausa natalizia. La formazione biancazzurra è molto motivata e ha preparato la partita nel modo giusto con l’obiettivo di provare a conquistare l’intera posta in palio. Il match sarà diretto dal primo arbitro Paolo Benigni di Roma e dal secondo arbitro Simone Chirieletti di Cerveteri. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale facebook della Pallavolo Aragona a partire dalle ore 15:20.