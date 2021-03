Ztl San Leone, i commercianti incontrano l’amministrazione

Da un lato ci sono i commercianti e le loro esigenze di lavoro, dall’altro l’amministrazione comunale con l’esigenza di salvaguardare la salute pubblica e contenere i contagi da covid. Per trovare un punto comune si è tenuto un incontro, proprio tra alcuni ristoratori di San Leone, il sindaco di Agrigento Miccichè e l’assessore ale attività produttive, Picarella. Si è discusso dell’ordinanza entrata in vigore da sabato che vieta la cicolazione veicolare su alcuni punti “strategici” nella località balneare, ordinanza che rimarrà fino al prossimo 28 marzo il sabato e la domenica dalle 15.30 alla 20. Intanto, è stato ribadito che le regole sono state male interpretate e che non è vietato pranzare a San Leone. I ristoratori hanno chiesto di poter modificare l’orario: dalle 16.30 alle 20 anzichè dalle 15.30 alle 20, in modo di dare più tempo ai consumatori di pranzare. Soddisfatto dell’incontro si è detto il consigliere comunale, Mario Fontana che si farà promotore di altre iniziative di confronto.