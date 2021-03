Al via il corso di turismo esperienziale VIDEO

“Operatore per il turismo esperienziale”, nasce il corso di Pierfilippo Spoto e Alessia Boccanfuso. VIDEO

Pierfilippo Spoto e Alessia Boccanfuso, sono i docenti del Corso di Formazione Professionale “Operatore per il turismo esperienziale”, il quale si prefigge l’obiettivo di dare opportunità di lavoro ai nostri giovani, i quali non devono essere costretti a scappare dalla propria terra.

Il turismo esperienziale, molto richiesto a livello internazionale, permette di portare il turismo anche nei piccoli borghi di 1200 anime. L’operatore esperienziale, o per meglio dire, il local insider sarà la figura di riferimento del suo territorio per tour operator e agenzie.

“Sono 18 anni che lavoro sul territorio siciliano come local insider” afferma Pierfilippo Spoto, titolare dell’azienda Val di Kam “per tanto tempo mi è stato chiesto di realizzare un corso di formazione per formare i nuovi giovani, anche perchè la domanda da parte dei tour operator è sempre più alta. Insieme ad Alessia, ho ideato questo corso con il principale obiettivo di non vedere più scappare i giovani dalla mia terra. A volte presi dallo sconforto si pensa che la Sicilia non dia opportunità, invece è il contrario e i nostri studenti lo hanno già compreso.”

Alessia Boccanfuso, social media manager, è partner di Pierfilippo in questo ambizioso progetto di formazione. “Il nostro corso mette i partecipanti nella condizione di lavorare quanto prima, infatti sia nella prima che nella seconda edizione, diversi tour operator, anche internazionali, sono stati nostri ospiti per conoscere gli studenti e alla fine del corso, molti di loro stanno già collaborando per la stagione 2021. Ma non solo, io mi occuperò di dare agli studenti gli strumenti per gestire il marketing e la comunicazione, per farsi conoscere, essere indipendenti e trovare i propri clienti.”

Il Corso di Formazione professionale “Operatore per il turismo esperienziale” tenuto da Pierfilippo e Alessia è aperto a tutti coloro che vogliono fare del turismo la loro professione.

Il corso prevede una formazione full immersion di 6 giorni, slide del corso, attestato di partecipazione e ingresso diretto al gruppo privato Local Insider Academy, dove la formazione continua e si mantiene il contatto tra i docenti e gli studenti. Così facendo, a differenza di altri percorsi di formazione, gli studenti non vengono abbandonati e i docenti continuano ad essere un punto di riferimento per la loro crescita professionale.

Per ottenere questo risultato è previsto un incontro bonus ad un mese dalla fine del corso, per poter valutare i progetti preparati dagli studenti e individuare criticità, punti di forza e aiutarli nello sviluppo concreto della loro offerta esperienziale, prima ancora di entrare nel mercato. Tutto questo darà loro la possibilità di essere dentro ad una rete, che sta già gettando le basi per la crescita del turismo esperienziale in tutta Italia.

Per tutti coloro che sono già legati da impegni lavorativi e che hanno difficoltà nel seguire il corso nell’arco dei giorni feriali, sta per uscire il corso in versione week end. Una formula concentrata, dove verranno trattati i temi base per intraprendere la professione di operatore esperienzale. Questa corso sarà poi propedeutico per accedere al corso Avanzato, molto più tecnico e dove gli studenti conosceranno i tour operator da tutto il mondo.

Per coloro che fossero interessati, potete contattare Alessia al 3402664998 e Pierfilippo al 3386762491 o alla mail corso@valdikam.it .

Link ai siti:

Alessia – www.alessiaboccanfuso.com

Pierfilippo – www.valdikam.it