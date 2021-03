“Ripartiamo da qui”. Giovani di Confcommercio lanciano il portate di domanda e offerta di lavoro.

Confcommercio guarda al futuro, a quando finirà l’emergenza pandemica , l’economia riprenderà a girare e la ricerca di personale qualificato e di curriculum specifici sarà un’esigenza imprescindibile.

Ma quali strategie saranno le più utili per rilanciare, e rilanciarsi, in un mondo del lavoro già in affanno prima di questa crisi epocale? “La risposta – afferma Gero Niesi, presidente dei Giovani Confcommercio della provincia di Agrigento – e’ il recruiting, ovvero, l’intero processo di reclutamento di una risorsa. I candidati vengono coinvolti dalle aziende che vogliono trovare i migliori talenti in linea con le loro esigenze, anche molto specifiche. Si può trovare la persona giusta con la più alta velocità disponibile sul mercato. Un motore di ricerca gratuito per chi cerca un primo, un nuovo o un migliore impiego. Una soluzione che punta ad offrire servizi alle imprese ma anche a chi cerca occupazione, in un tempo in cui le competenze in materia del lavoro saranno determinanti, soprattutto in settori strategici come turismo, mobilità, ristorazione, energia e rifiuti”. L’iniziativa, nei dettagli, sarà presentata in anteprima alla stampa, giovedì alle 10,30, presso la terrazza del ristorante “Il Molo” di San Leone. Gli organi di stampa sono invitati a partecipare.