Un ordigno bellico, verosimilmente, risalente alla Seconda guerra mondiale, è stato ritrovato sulla spiaggia di Punta Piccola a Porto Empedocle. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i carabinieri.

I pompieri, appena giunti sul posto, hanno fatto spostare, in via precauzionale, decine di bagnanti che affollavano l’arenile, occupandosi della messa in sicurezza dell’area interessata. E sono state fatte allontanare anche alcuni camper. E’ stato richiesto l’intervento degli artificieri ai quali spetterà il compito di rimuovere l’ordigno per farlo brillare.