L’abbigliamento degli assessori che hanno giurato questa mattina è stato variegato ed interessante. Il giuramento, programmato in precedenza per tenersi nel Foyer Pippo Montalbano del Teatro Pirandello, si è invece svolto nella stanza del Sindaco Francesco Miccichè.

Non tutti gli assessori indossavano la cravatta. Il primo cittadino, come sempre elegantissimo, ha optato per un impeccabile abito blu. Il vice sindaco, Aurelio Trupia, ha scelto uno stile spezzato: pantalone chiaro molto estivo, giacca blu, cravatta colorata e camicia bianca.

Gioacchino Alfano ha optato per uno spezzato composto da jeans, giacca chiara e cravatta scura. Gerlando Piparo si è presentato con un outfit elegante, adeguato al suo prestigioso incarico, indossando un abito da cerimonia.

Patrizia Lisci, l’unica donna della giunta, si è distinta per la sua eleganza e raffinatezza, indossando un abito verde. Alessandro Sollano ha scelto un look informale con camicia e pantaloni chiari.

Anche Gerlando Principato è apparso molto elegante con un abito chiaro, camicia bianca e cravatta grigio smeraldo. Carmelo Cantone, rappresentante di Forza Italia, ha indossato un pantalone estivo e camicia estiva. Costantino Ciulla, che detiene la delega al turismo e spesso opta per abiti che lo appesantiscono, ha questa volta scelto un look più leggero con camicia bianca estiva leggermente sgualcita, giacca estiva e pantaloni chiari. Anche Marco Vullo spesso appare un po’ appesantito dall’abbigliamento. Potrebbe trarre vantaggio da uno stile più fresco, che lo farebbe sembrare più vicino alla sua età reale.

Le scelte degli assessori sono comprensibili dato il forte caldo estivo. La giunta Miccichè Bis torna operativa, come prima e più di prima. Da oggi, Miccichè ha di nuovo al suo fianco la sua fidata squadra. Ecco le deleghe. Leggi anche: Agrigento, la Giunta Miccichè Bis si riforma: Confermati tutti gli assessori.