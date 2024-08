Giovanni Allevi fa tappa al Teatro Pirandello della città dei templi. Nell’anno di Agrigento Capitale della Cultura, il pianista ha scelto il nostro prestigioso teatro per aprire il suo tour in Sicilia, che, oltre al Pirandello, toccherà anche Palermo e Catania. Sabato 8 febbraio è atteso lo spettacolo del “Piano Solo Tour”, con oltre ottanta minuti di musica al pianoforte.

Ma attenzione, perché la prevendita sarà su scala nazionale nei circuiti online di TicketOne, e si prevede che i biglietti vadano subito a ruba.

Soddisfazione da parte del Presidente della Fondazione Teatro Pirandello, Alessandro Patti, che ha annunciato la data: “Quando abbiamo saputo che potevamo avere Allevi al Pirandello, abbiamo insistito affinché avvenisse con l’inizio di Agrigento 2025, e crediamo che sarà uno dei grandi eventi dell’anno di Capitale della Cultura. È davvero importante per noi sapere che sarà la sua prima tappa in Sicilia. Dopo il Pirandello, Allevi sarà al Teatro Massimo di Palermo e al Bellini di Catania. È motivo di grande orgoglio per noi essere accostati a questi due grandi teatri regionali ed avere la prima assoluta nell’isola.”

“Sappiamo – fa sapere il direttore Salvo Prestia – che avremmo potuto riempire uno stadio, ma come sapete, abbiamo appena 500 posti al Pirandello, per cui vi invitiamo a fare attenzione alla data in cui i biglietti verranno messi in vendita dal circuito nazionale di TicketOne, che ha l’esclusiva, perché siamo certi saranno esauriti in poco tempo. Sarà nostra cura avvisarvi sulla data esatta dell’avvio della prevendita”.

Nel video il presidente della Fondazione Teatro Pirandello Alessandro Patti e il direttore Salvatore Prestia